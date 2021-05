Filet z kurczaka w porach w sosie curry

Udostępnij

Smaczny i prosty pomysł na obiad. Do przygotowania w mniej niż 30 minut. Pozostaje tylko kwestia pieczenia.

Nam smakowało 🙂

A jeżeli lubisz pory jako dodatek do mięs, polecam też inne przepisy dostępne na blogu:

3 pojedyncze piersi kurczaka

2 duże pory

350 ml śmietany 30%

około 100 g sera cheddar

1-2 łyżeczki curry

mielona papryka słodka

sól, pieprz

Pory kroimy na półplasterki. Rozkładamy je na dnie lekko natłuszczonego naczynia do zapiekania. Oprószamy solą.

Oczyszczone mięso kroimy na cienkie pasy. Oprószamy solą, pieprzem oraz szczyptą mielonej papryki. Mięso rozkładamy na porach.

Ser cheddar trzemy na dużych oczkach tarki. Rozprowadzamy na mięsie.

Śmietanę mieszamy z przyprawą curry. Dodajemy sól i pieprz do smaku. Zalewamy zapiekankę.

Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekamy pod przykryciem przez około 40 minut. Po tym czasie naczynie odkrywamy i dopiekamy jeszcze przez chwilę, do zarumienienia się sera.

Podajemy np z ryżem i surówką.